Andreja Nižnicki i Ines Kos briljirali na kadetskom prvenstvu Centralne Srbije u džudou

Članovi zaječarske “Džudo akademije Todorović”, Andreja Nižnicki i Ines Kos, ostvarili su sjajne rezultate na kadetskom prvenstvu Centralne Srbije u džudou. Andreja je osvojio zlatnu medalju, a Ines se kući vratila bogatija za srebrno odličje.

Andreja Nižnicki se takmičio u kategoriji do 73 kilograma težine, sa još 7 vršnjaka. Takmičenje je održano po nokaut sistemu (na ispadanje) , a Andreja je do najvišeg mesta na pobedničkom postolju došao sa tri pobede. U četvrtfinalu zaječarski borac je odmerio snage sa Milanom Ćirkovićem iz kluba VGSK iz Velikog Gradišta. Borba je trajala nešto manje od minuta i Andreja je vrlo ubedljivo stigao do trijumfa i plasmana u polufinale. U narednoj rundi, Nižnickog je očekivao duel sa Andrijom Stanojevićem iz džudo kluba “13. maj” iz Jagodine, koji je u prvoj rundi savladao Dženisa Kahrovića iz Tutina. Ovog puta, Zaječarac je za samo tridesetak sekundi bacio na pod svog protivnika i sebi obezbedio mesto u meču za titulu. U finalnoj borbi za naslov prvaka Centralne Srbije, Andrija se sastao sa Nikolom Ranđelovićem iz Velikog Gradišta, ali ni drugi takmičar iz ovog mesta nije uspeo da savlada sjajnog mladog Zaječarca. Za razliku od prve dve runde, ovaj duel potrajao je minut i po i u nešto neizvenijoj borbi Nižnicki je stigao do najsjajnijeg odličja.

“Veoma sam zadovoljan ostvarenim rezultatom na ovom takmičenju. Spremao sam se naporno i nastaviću vredno da radim kako bih spreman dočekao Državno prvenstvo 27. februara”, rekao je Nižnicki.

Ines Kos se uzela je učešće u kategoriji kadetkinja, do 48 kilograma težine. U ovoj kategoriji, ona je odmerila snage sa još 3 takmičarke u grupnom sistemu, gde svaka devojka ima po 3 borbe, a konačni poredak se odrećuje na osnovu ukuonog broja pobeda. Ines je upisala 2 trijumfa, protiv Nikoline Stanimirović iz džudo kluba “Carina” iz Smedereva, kao i u borbi sa članicom kluba “13. maj” iz Uba, Anastasijom Jagodić, a poražena je od Jastre Milovanović iz Niša. Zanimljivo je da je Milovanović u ostala dva meča ostvarila po pobedu i poraz i u ukupnom poretku imala 20 poena iz 3 meča, kao i Ines, ali je osvojila šampionski naslov zbog pobede u međusobnom duelu sa Zaječarkom.

Andreja i Ines ovim rezultatima ostvarili su plasman na Državno prvenstvo Srbije.