ANA NIKOLIĆ SLAVI ROĐENDAN! Evo koliko godina puni pop zvezda, a ove DETALJE o njoj možda niste znalI!

Ana Nikolić na današnji dan proslavlja 47. rođendan.

Pop zvezda je vaga u horoskopu, a njen život veoma je interesantan predstavnicima medija, kao i njenoj publici.

Ana je rođena u Jagodini, a detinjstvo je provela u Paraćinu. Prve muzičke korake imala je u emisiji 3K Dur. Tada je sve zasenila harizmom kada je otpevala „Kolačiće“ Marine Perazić. U intervjuima je isticala da se u tom periodu (1997. godina) trebalo da počne da snima pesme i probije se na estradu, ali se to nije desilo. Smrt oca 1998. godine ju je slomila, pa i dan-danas oseća veliku prazninu zbog toga.

Ana se 2003. godine zvanično stupila na scenu albumom „Januar“. Mnogi su bili iznenađeni što je usred leta rešila da objavi „zimsku pesmu“, a pevačica je u kasnijim izjavama za medije rekla da ne bira vreme kada ima pesmu. Nego je odmah objavi.

Kroz karijeru ide srcem, a posle uspeha albuma prvenca, dolazi i drugi CD „Devojka od čokolade“, kao i nezaboravan nastup na Beoviziji sa pesmom „Romale romali“, koja se sluša i dan-danas.

BIOGRAFIJA ANE NIKOLIĆ

Ana je trećim albumom, Maffia caffe, potvrdila da je na vrhu muzičke scene. Tada je imala, kako kaže, jedinu promociju albuma koja će se u njenoj karijeri desiti, kada je okupila i svoje kolege. Godinu i po dana pre toga, Ana snima i duet sa Acom Lukasom – „Šizofrenija“.

Usledilo je još muzičkih uspeha, ali i ljubavnih brodoloma. Saradnja sa reperom Stefanom Đurićem Rastom krunisana je brakom. Zbog brojnih sukoba, par se nakon izvesnog vremena razveo, a iz odnosa su dobili ćerku Taru.

Njena karijera imala je i svoju pauzu, ali kada se 2024. godine vratila albumom, a od nedavno i nastupima, mnogi su se oduševili.

Nedavno je objavila i novu numeru pod nazivom „Ja samo ličim na nju“.

