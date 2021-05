“Amazonke” stigle veliki zaostatak i otkinule bod Bekamentu u poslednjem kolu

Rukometašice Zaječara 1949 odigrale su nerešeno (30:30) sa favorizovanom ekipom Bekamenta iz Aranđelovca u okviru poslednjeg, 22. kola ženske rukometne Superlige Srbije. Zaječarke su ostvarile podvig, iako su gošće iz Aranđelovca u par navrata imale čak 9 golova prednosti.

Zaječarke su jako loše otvorile meč, dok su gošće sa druge strane bile maksimalno rastrčane i koristile svaku grešku rivalki da otvore kontru i iz tranzicije dolaze do lakih pogodaka. Već nakon 6 minuta igre stekle su prednost od 3 gola (5:2), a u dvanaestom je bilo velikih 10:2 na semaforu. U tim trenucima zaječarska ekipa izgledala je kao prava razbijena vojska i delovalo je da domaćima preti debakl na parketu hale na Kraljevici. Nastavile su “Amazonke” sa katastrofalinim tehničkim greškama, bacale su lopte direktno u ruke rivalkama koje su koristile da održavaju prednost između 8 i 9 golova sve do 25. minuta i rezultata 16:7 kada kreće serija domaćih. U samo par minuta uloge su se na terenu potpuno zamenile, Zaječarke su počele da igraju brže i konkretnije i oružjem gošći, iz kontranapada, uspevale da dolaze do lakih golova i naprave seriju 5:0, što je trenera ekipe iz Aranđelovca nateralo da zatraži minut odmora. Po povratku na parket, po jedan gol na obe strane do odlaska na desetominutni odmor (17:13).

Na startu drugog dela ponovo nešto bolja igra ekipe iz Aranđelovca koja dolazi do 5 golova prednosti, ali Zaječarke brzo dolaze do igre koju su prikazivale u završnici prvog poluvremena i u 40. minutu smanjuju razliku na 3 gola. Strpljiva igra u napadu i disciplinovana u odbrani nastavlja da se isplaćuje i u 48. minutu nakon uspešno realizovanog sedmerca domaće smanjuju samo na -1 (25:24), a trener aranđelovačke ekipe zove tajmaut. Uspele su da se konsoliduju favorizovane gošće i u 54. minutu dođu do 3 gola prednosti (28:25) i delovalo je da će uspeti da uspešno zaključe utakmicu. Međutim, još jednom su pokazale “Amazonke” da ova ekipa ima karakter i nikada se ne predaje i ponovo uspele da se vrate u meč. Prvo smanjuju na gol zaostatka mini serijom 2:0, da bi dva minuta kasnije konačno stigle i do toliko željenog izjednačenja (29:29). Dolazi Bekament još jednom do minimalne prednosti, a Zaječarke u prvi mah ne koriste prednost igračice više da ponovo poravnaju rezultat, dok na drugoj strani uz dosta sreće uspevaju da se odbrane, jer levokrilna igračica gostiju iz prilično dobre situacije pogađa stativu. Brzo su krenule “narandžasto-plave” napred i iskoristile još dvadesetak sekundi isključenja da u situaciji 6 na 5 stignu do novog izjednačenja na 50 sekundi do kraja meča. Zatražio je trener Bekamenta i poslednji tajmaut kako bi sa svojim izabranicama dogovorio akciju i pokušao da iščupa pobedu za koju su iz gostujućeg tabora sigurno smatrali da će biti mnogo lakša. Sasvim solidno odigrale su tu poslednju akciju, ali iz otvorene pozicije desno krilo Bekamenta šutira direktno u golmanku domaćih koja odbranom daje šansu svojim saigračicama da u 10 preostalih sekundi dođu do senzacije. Naravno, uledio je tajmaut sa klupe domaćih kako bi se pripremio napad za poslednji šut na meču. Ispostavilo se da nije bilo dovoljno vremena za neku uigranu akciju, ali su Zaječarke ipak uspele da upute udarac, koji je nažalost završio visoko preko gola.

Nerešen rezultat sa Bekamentom svakako je veliki uspeh za mladu zaječarsku ekipu i podstrek za narednu sezonu, u kojoj će pokušati ekspresno da se vrati u elitno društvo, jer je ove sezone ostala na 11. poziciji na tabeli i nije uspela da izbori opstanak, ali partije koje su “Amazonke” u poslednje vreme prikazivale svakako mogu da raduju sve ljubitelje rukometa u našem gradu.