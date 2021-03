“Amazonke” savladale Mladi radnik za prve bodove u sezoni

Rukometašice Zaječara su u okviru 13. kola ženske Superlige na svom terenu trijumfovale protiv ekipe Mladog radnika iz Radinca rezultatom 28:26 i tako upisale prva dva boda u sezoni.

Nakon teškog jesenjeg dela sezone u kom zaječarska ekipa nije imala ni dovoljan fond igračica i kada je delovalo da će teško do bilo kakvog pozitivnog rezultata, u poslednja 4 kola tim je pokazao da se stabilizovao i sama igra je bila bolja, a nagrada je stigla u vidu prve pobede u prvenstvu.

Sam početak utakmice u hali na Kraljevici bio je vrlo tvrd i obeležen uglavnom intervencijama čuvara mreže na obe strane. Zaječarska ekipa prva je stigla do dva gola prednosti posle 10 minuta igre, ali gošće su malo koncentrisanijom igrom stigle do egala, pa je na polovini prvog dela rezultat na semaforu bio 5:5. Prvu osetniju prednost domaća ekipa stekla je serijom 3:0 kojoj su “kumovala” isključenja rukometašica Mladog radnika, ali vrlo brzo gošće odgovaraju istom merom za ponovno poravnanje rezultata. U samom finišu poluvremena opet talas dobre igre na kom Zaječarke dolaze do dva gola razlike pre odlaska na odmor.

U prvih desetak minuta nastavka odličnom igrom zaječarske rukometašice povećavaju razliku na čak 6 golova što trenera gošći tera da zatraži minut odmora i posavetuje svoje igračice pred poslednju trećinu meča. Tajmaut je urodio plodom i serijom 3:0 Mladi radnik je prepolovio zaostatak, što je šefa struke Maksića nateralo da i sam zatraži pauzu. Ipak, i nakon toga, još jednim pogotkom sa sedam metara rukometašice Radnika smanjuju na samo 2 gola razlike. Nakon ovog perioda malo slabije igre, Zaječarke konačno dolaze do daha i vraćaju prednost od 5 golova pred poslednjih 10 minuta meča. Da se ova utakmica igra u serijama, potvrdile su još jednom gošće, koje za nepuna 3 minuta razliku ponovo vraćaju na 2 gola, a Maksić zove poslednji tajmaut kako bi prekinuo novi crni period u igri svoje ekipe. Po povratku na parket, mnogo stabilnijom i smirenijom igrom, “Amazonke” održavaju prednost do samog kraja susreta i posle 12 neuspeha, konačno upisuju prve bodove u sezoni.

I pored trijumfa, opstanak u ligi biće verovatno nemoguća misija, ali kako je na konferenciji za medije posle jednog gostovanja trener Maksić rekao, klub je iskoristio ovu “korona sezonu” da se finansijski stabilizuje, a svaki trijumf u narednom periodu biće samo bonus za mladu zaječarsku ekipu.