Aleksić: Prevarili su vas dvaput, vreme je da pokažemo da imamo integritet

Zemlju nam vode plagijatori, prevaranti, ljudi koji se ponašaju kao da je njihova privatna svojina. Na izborima 3. aprila imamo novu šansu da pokažemo da smo se probudili i da nećemo više dozvoliti njihove manipulacije i izvrtanje istine, imamo šansu da od Srbije napravimo ozbiljnu državu, iz koje se ne ide sa kartom u jednom smeru – kažu iz koalicije „Ujedinjeni za Srbiju“ na današnjoj tribini održanoj u Zaječaru.

Predsednik GO Narodne Stranke u Zaječaru, Goran Kalčević, otvorio je tribinu i objasnio da se Timočka Krajina pretvorila u koloniju jeftine radne snage.

„Svedoci smo da nam Timočka Krajina nestaje pred sopstvenim očima. Ova nakaradna, štetočinska, kriminalna vlast Srpske napredne stranke od naše Timočke Krajine napravila je prokletu avliju iz koje ljudi odlaze. Ova vlast u našem kraju za 10 godina svoje vladavine nije otvorila nijednu fabriku. Prodali su suvo zlato Srbije RTB Bor i dodelili nam ulogu rudarske kolonije i jeftine radne snage. To moramo da sprečimo, a prvi korak je da izađemo na izbore 3. aprila i kaznimo ovu nakaradnu vlast. Do pobede, živela Srbija!“, rekao je Kalčević.

Predsednik Demokratske stranke, Zoran Lutovac, istakao je da je vrlo važno razgovarati sa rođacima, komšijama, kolegama sa posla, prijateljima i objasniti im da izlazak na izbore ne shvate olako.

„To nije običan izbor. Ne biramo samo ljude koji će voditi Srbiju, već odlučujemo o tome da li ćemo sprečiti propadanje naše zemlje i zaustaviti odlazak svojih sugrađana. Mi smo napravili jedan široki savez ideološki i programski različitih opcija upravo da bi ohrabrili građane da izađu na izbore. Istraživanja javnog mnjenja pokazala su da mnogi građani u pojedinačnim političkim partijama nisu videli opciju koja ih je dovoljno motivisala i za koju bi bili spremni da izađu. Sada nema izgovora, imaju jedan široki savez, ozbiljnu alternativu koja nudi promenu iz korena“, kaže Lutovac.

On je objasnio da mnogi građani ne izlaze na izbore jer su žrtve propagande SNS-a.

„Cilj propagande jeste da se monopolizuje politički prostor i da vam kažu politikom se bavimo samo mi, imamo medije, partije ne treba da postoje, imate nas, glasajte samo za nas. To je bio njihov projekat i na veliku žalost, uzurpirajući medije i vodeći takvu kampanju oni su umnome uticali na ispiranje mozgova naših sugrađana, prijatelja, građana Srbije. Moramo dopreti do tih ljudi, nije lako, ali ćemo se boriti do kraja“, zaključio je Lutovac.

Potpredsednik Narodne stranke, Miroslav Aleksić naglasio je da vlast poslednjih 10 godina nije vodila državu nego predizbornu kampanju.

„Udžbenici će pisati o tome kako je ova vlast 10 godina manipulisala istinom i obmanjivala građane Srbije. Ubeđuju nas da je istina samo ono što nam oni serviraju, ali svaki izbori su trenutak kada građani biraju svoju budućnost. Strašno je pogrešno kada neko kaže „ja neću da glasam“, „šta ja mogu da promenim“, „svi su isti“ itd. Politika urađuje naše živote i banalizacija politike odgovara samo ovom režimu“, počeo je Aleksić.

On je rekao da je još jedan razlog zbog koga su ljudi izgubili nadu političke prevare.

„Vi u Zaječaru valjda najbolje znate i najbolji ste primer toga. Setite se Boška Ničića 2017. godine kada je okupljao ljude, pozivao na ulice, borio se protiv SNS-a, pobedio na izborima i odmah posle izbora otrčao SNS-u i Vučiću u zagrljaj, istom tom Vučiću za koga je mesec dana ranije pljuvao i govorio za njega da je lopov. Ista situacija dogodila vam se i sada, sa doktorom Ristovićem koji je prvo vraćao orden predsedniku kao deo propagandne kampanje, a sada je taj isti čovek na listi Srpske napredne stranke. Iskreno se nadam da vas neće prevariti i treći put i da sada znate kome možete, a kome ne možete da verujete“, rekao je Aleksić.

Aleksić je podsetio da je od kada je na vlasti, SNS zadužio svakog građanina Srbije za novih 2300 dolara po glavi stanovnika, a svakodnevno nas ubeđuju da ne može bolje.

„Kada su došli na vlast javni dug je bio 15, sada je 31 milijarda. Duplirali su ga. Ne postoji građanin Srbije kome za ovih 10 godina nisu zavukli ruku u džep. I sada izlaze pred nas sa sloganom „dela govore“. Koja dela govore? Rušenje u Savamali, Jovanjica, Krušik, ubistvo Olivera Ivanovića, način na koji je opljačkan Telekom, puštanje Šarića da se brani sa slobode, ubistvo Stanike Gligorijević. Da li ta dela govore?“, pita Aleksić.

On je pozvao građane da ljude sa liste „Ujedinjeni za Srbiju“ uporede sa ljudima koji se nalaze na drugim listama i donesu svoj sud.

„Mi na svojoj listi nemamo ni Danu Grujičić ni Lazu Ristovskog. Neće oni da vode državu. Ako oni pobede, državu će opet da vam vode Vulin, Siniša Mali, Ana Brnabić i svi ovi ostali. Kod nas na listi su tu ljudi koji stoje imenom i prezimenom, ostvareni u životu i nemaju čega da se stide. Nama opozicioni rad stvara samo probleme, nemamo od toga nikakvu korist, ali smo rešili da ne stojimo po strani, izađemo i borimo se za svoju zemlju. Naša politika je potpuna suprotnost od onoga što radi sadašnja vlast. Ekonomska politika sadržana je u dve reči – ekonomski patriotizam, novac će se ulagati u naše građane, u našu privredu, ali prvo mora da se napravi rez. Moraju da odgovaraju svi oni koji su se na bilo koj način ogrešili o obavljanje svoje funkcije. Imamo novu šansu da od Srbije napravimo ozbiljnu državu, a ne državu iz koje se odlazi sa kartom u jednom smeru. Zato se moramo probuditi iz ove desetogodišnje hipnoze i ja verujem da ćemo 3. aprila pokazati da smo narod koji ima integritet“, završio je Aleksić.