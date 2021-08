Akcija prikupljanja školskog pribora za ugroženu decu Zaječara

Fondacija ,,Iskorak” je u saradnji sa svojim partnerima, ,,Malom učionicom” i Crvenim krstom, pokrenula akciju prikupljanja školskog pribora za ugroženu decu starosti od 6 do 11 godina, sa teritorije Zaječara. Prikupljanje se odvija u nekoliko zaječarskih knjižara, a moguće je sredstva donirati i putem sajta Fondacije.

,,Pored nekoliko lokacija u Zaječaru na kojima je organizovano prikupljanje školskog pribor za decu iz socijalno ugroženih kategorija, sada je moguće donirati novac i putem sajta

Fondacije Iskorak za istu svrhu, klikom na dugme ,,donirajte” na dnu stranice. Sav novac koji bude prikupljen ovim putem, biće usmeren na kupovinu školskog pribora za najugroženije mališane.

Takođe, u Zaječaru su postavljene kutije za donacije na sledećim lokacijama:

– Knjižara „Milenijum” u ulici Ljube Nešića (pored Vile Tamaris)

– Knjižara „Milenijum” (kod spomenika Nikole Pašića)

– Knjižara „Petica”, u ulici Ljube Nešića (preko puta Vile Tamaris)

Ovo je jedna od aktivnosti u okviru projekta koji Fondacija Iskorak realizuje u saradnji sa svojim partnerima „Malom učionicom” i Crvenim krstom iz Zaječara, i koji je fokusiran na

pružanje pomoći u učenju deci iz socijalno ugroženih kategorija, uzrasta od 6 do 11 godina.

Većini ove dece roditelji nisu u mogućnosti da pruže dodatnu podršku u obrazovanju zbog finansijskih problema, ne mogu da im plate dodatne časove, i najčešće nisu u mogućnosti da

im sami pomažu u savladavanju školskog gradiva, i to pred početak školske godine u kojoj je roditeljima za opremanje dva školarca neophodno da izdvoje prosečnu platu, odnosno oko 65.000 dinara. Predmete srpski jezik, matematiku, svet oko nas i engleski jezik deci će na kreativan način i kroz igru, predavati profesionalni pedagozi, koji će pratiti njihov napredak i biti im na raspolaganju za indidvidualne konsultacije, dodatne časove i sl.

„Namera nam je da pomognemo pedesetoro dece iz ugroženih porodica, da im pružimo priliku za kvalitetnije obrazovanje i razvijemo kod njih pozitivan stav o obrazovanju, sa

nadom da će to u budućnosti dovesti do prekidanja spirale siromaštva u njihovim porodicama. Takođe, cilj nam je da lokalna zajednica prepozna ovaj problem i da lokalne institucije obezbede trajan i dugoročan program pružanja pomoći deci iz socijalno ugroženih kategorija u učenju” – izjavio je Dejan Perić, izvršni direktor Fondacije Iskorak. Projekat je finansiran od strane C.S. Mot Fondacije, u okviru Programa za lokalna rešenja globalnih izazova (Global Challenges Local Solutions), koji vodi Akademija za razvoj filantropije u Poljskoj (Academy for the Development of Philanthropy in Poland)”, objava je Fondacije ,,Iskorak”.