Akademija Oxford u Zaječaru: Upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika

Uprkos tome što imaju diplome odgovarajuće srednje škole ili fakulteta, pojedinci baš i ne uspevaju da se zaposle na radnoj poziciji za koju apliciraju. Vrlo je moguće da je i jedan od razloga zato što ne poseduju dodatna znanja, naročito određenih jezika.

Nema nikakve sumnje da znanja engleskog jezika, ali i nekog drugog stranog jezika, bude vrlo često jedan od osnovnih zahteva koji se stavlja pred buduće radnike, a naročito ukoliko Vaša kompanija posluje sa stranom kompanijom.

Da biste predupredili sve to, svakako je dobro da se na vreme edukujete.

Svima koji su zainteresovani za pohađanje kurseva engleskog, nemačkog ili nekog drugog stranog jezika, bez obzira da li samo zbog pronalaženja boljeg posla ili iz nekog drugog razloga, na raspolaganju je Škola stranih jezika Akademija Oxford Zaječar.

Reč je o školi koja se maksimalno pridržava aktuelnih pravila za nastavu stranih jezika, te nudi vrlo kvalitetne edukacije po povoljnim cenama, a sada ima i posebno iznenađenja za sve polaznike. Naime, svako ko bude upisao kurs nemačkog jezika, engleskog ili nekog drugog stranog jezika ostvaruje mogućnost da potpuno besplatno pohađa i jedan od dostupnih online kurseva.

Kursevi nemačkog i engleskog jezika za odrasle

Nije neophodno da osobe, koje žele da pohađaju kako kurs nemačkog jezika, tako isto i engleskog ili bilo kog drugog imaju neko predznanje. Zapravo to svakako nije uslov. Škola stranih jezika Akademija Oxford Zaječar nastavu organizuje uz poštovanje pravila, koja navodi takozvani CEFR-The Common European Framework for Languages, to jest Zajednički evropski referentni okvir za jezike.

Prema tim pravilima je definisano da nastava stranih jezika treba da bude organizovana na šest nivoa ukupno, s tim što je takozvani A1 nivo osnovni ili početni i isključivo je namenjen osobama, koje nemaju apsolutno nikakvo prethodno znanja tog stranog jezika.

Sa druge strane, ukoliko neko želi da pohađa kurs nemačkog jezika, odnosno engleskog ili nekog drugog jezika, on može da pristupi praćenju nastave na višem početnom nivou ili A2 nivou.

Prema pravilima je da nakon njih slede nivoi B grupe, to jest B1 i B 2, koji su okarakterisani kao niži srednji nivo znanja i viši srednji nivo.

Ujedno i najviši nivo poznavanja nekog jezika pripadaju C grupi, te su označeni kao C1 i C2 i smatraju se kao niži napredni i viši napredni nivo znanja.

Svakako je važno naglasiti da Škola stranih jezika Akademija Oxford Zaječar nudi mogućnost svakome ko bude upisao kurs nemačkog jezika, engleskog, ili nekog drugog stranog jezika ostvaruje mogućnost da potpuno besplatno upiše jedan od ukupno deset online kursevi, koji se nalaze u zvaničnoj ponudi.

Osim mogućnosti da se upoznaju sa pisanjem za web ili blog, odnosno sa kreativnim pisanjem, što je tema pojedinačnih edukacija, polaznicima je na raspolaganju i mogućnost da se upoznaju sa umećem brzog čitanja. Pomenuta škola stranih jezika u ponudi besplatnih online kurseva ima i onaj, koji je namenjen upoznavanju veština poslovne komunikacije, a ponudom je obuhvaćena i online obuka kreativnog pisanja za decu.

Postoji mogućnost i da se zainteresovani polaznici upoznaju sa tehnikama pamćenja. Takođe su zastupljene i online obuke za upoznavanje sa mapama uma, upravljanje vremenom, online kurs veštine prezentovanja, kao i online kurs organizacija učenja. Uzevši u obzir da je reč o posebno interesantnim temama, od kojih može da ima korist svako ko se sa njima upozna, te koju god od njih da izabere, kandidat neće pogrešiti.

Kursevi engleskog i nemačkog jezika za decu

Naravno da nisu ni najmlađi zaboravljeni, jer se u ponudi nalaze kursevi nemačkog jezika za decu, kao i engleskog i još mnogo drugih stranih jezika.

Budući da je reč o specifičnoj grupi polaznika, jer najmlađi imaju afinitete prema drugačijim aktivnostima i uopšteno drugačije usvajaju znanja, to podrazumeva da će se apsolutno svaki predavač potruditi da predviđeno gradivo prilagodi njihovim potrebama. Iz tog razloga Škola stranih jezika Akademija Oxford u Zaječaru naročito vodi računa i o izboru stručnjaka, koji će voditi edukaciju namenjenu upravo najmlađim polaznicima.

Svakako je vrlo korisna informacija i to da su kursevi engleskog jezika za decu samo osnov, te da svako ko kasnije bude to želeo, ima pravo da pristupi nekom od dostupnih kurseva za odrasle i da na taj način upotpuni stečena znanja.

Upis na kurseve nemačkog i engleskog jezika

Očekuje se od svakog zainteresovanog za pohađanje kurseva stranih jezika da izvrši prijavljivanje, a zatim i da ispoštuje pravila i upiše se.

Može izabrati samostalno na koji način želi da izvrši upis, a osim da na mail adresu zajecar@akademijaoxford.com pošalje osnovne podatke o sebi, prijavljivanje može biti i lično, direktno u prostorijama Škole stranih jezika Zaječar, koje se nalazi u Krfskoj ulici broj 16, 1/3 kao i putem telefona 060 019 00 96 i 019 435 335.

Napominjemo da je radno vreme ove škole svakog radnog dana, to jest u periodu od ponedeljka do petka između 8 i 17 sati.

Uz maksimalno poštovanje trenutno aktuelnih mera planirano je da bude organizovana nastava i to na klasičan način, to jest u okviru prostorija same škole. Ipak, iako je epidemiološka situacija trenutno povoljna, bude li došlo do bilo kakvih promena po tom pitanju, podrazumeva se da će škola sa njima i uskladiti organizaciju nastave a svaki pojedinačni polaznik biće o tome obavešten na propisani način.