Akademija Oxford nudi neverovatne popuste od 50% za grupne letnje kurseve engleskog, nemačkog, francuskog, italijanskog i ruskog jezika – po ceni već od za 7.000 dinara ceo kurs.

Koliko puta vam se dogodilo da želite da učinite nešto dobro za sebe, a jednostavno Vam prilika izmakne? Ili nemate dovoljno novca za to ili nemate dovoljno vremena ili jednostavno nemate ideju kako biste mogli da unapredite svoje kvalitete.

Bez obzira šta je razlog za vašu stagnaciju, uvek postoji rešenje. Samo ga treba pronaći.

Mnogi mislioci su smatrali da jedino čovek koji ulaže u svoje znanje, može da se smatra naprednim, jer je upravo znanje ono što mu ni u jednoj situaciji niko ne može oduzeti, za razliku od materijalnih vrednosti.

Bogat si onoliko koliko jezika znaš

Ne bez razloga, znanje stranih jezika se nalazi u vrhu prioriteta uspešnih ljudi. Ne zato da bi se hvalili što mogu da se sporazumeju sa ljudima iz celog sveta, nego što su svesni činjenice da im to u velikoj meri olakšava život.

Sada je pravi trenutak da i Vi razmislite o tome da li želite da se usavršavate, jer nećete moći da nađete ama baš nikakvo opravdanje, budući da su u ponudi Akademije Oxford neverovatni popusti za ceo letnji kurs francuskog, italijanskog i engleskog, kao i ruskog i nemačkog jezika.

Dakle, pet jezika imate mogućnost da savladate po cenama koje su i više nego povoljne! Predviđeno je da nastava traje od 1. jula do 30. avusta 2020. godine.

A ako znate da su u pitanju cene već od 7.000 dinara za ceo letnji kurs, jasno je da je ovo prilika koju ni u kom slučaju ne bi trebalo da propustite. Tim pre što je Akademija Oxford institucija koja posluje na skoro 40 lokacija u celoj zemlji, tako da praktično svaki stanovnik Srbije koji želi da po povoljnoj ceni nauči jedan od pomenutih jezika, sada više nema opravdanje da to ne učini. S obzirom na to da su letnji kursevi engleskog, italijanskog i ruskog jezika, kao i nemačkog i francuskog izuzetno traženi, ne bi trebalo da čekate više ni časa.

Prijavite se i rezervišite svoje mesto na vreme, a jednokratno celokupan iznos je neophodno da uplatite do 30. juna, to jest do početka izabranog kursa.

Dostupni su neverovatni popusti za ceo letnji kurs pomenutih jezika, a pravo na njih imaju polaznici koji se odluče da nastavu pohađaju ili u maloj grupi ili u većoj. U suštini to znači da će oni predavanja pratiti sa još troje do petoro ljudi, odnosno da ih mogu pohađati i sa sedmoro i više njih. Upravo rad u malim grupama i kvalitet stručnog osoblja ove škole, kao i dugogodišnje postojanje na tržištu su sasvim dovoljan razlog da kontaktirate najbližu poslovnicu Akademije Oxford i izvršite prijavu.

Ukoliko Vam ne odgovara ni mogućnost prijavljivanja putem telefona ili direktno u jednoj od poslovnica, uvek imate opciju da osnovne podatke o sebi pošaljete na mejl adresu. Zaposleni u okviru svake od gotovo 40 poslovnica Vam stoje na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Potrudite se da ne izgubite i ovu jedinstvenu priliku i uložite na najbolji mogući način u svoju budućnost!

