Iz Timoka odgovorili – uprava gostiju nakon ispuštene prednosti zaboravila na fer-plej i sportski duh

Nakon saopštenja koje je izdala OFK Bačka u kome su naveli da je predsednik kluba Rade Jelić vređan i da je čak situacija bila na ivici fizičkog obračuna, te da je od strane predsednika Timoka i dvojice ljudi u njegovom prisustvu bukvalno izguran i izbačen sa stadiona, pa mu je nakon toga pružena zaštita od strane MUP-a Srbije u čijem prisustvu je proveo ostatak utakmice van stadiona, iz FK Timok 1919 oglasili su se saopštenjem u kome se navodi da su funkcioneri i igrači Timoka vređani od strane uprave gostujućeg kluba, koji su nezadovoljni ispuštenom prednosti zaboravili na fer-plej i sportski duh.

Saopštenje zaječarskog kluba prenosimo u celosti:

„Na navedenoj utakmici koja se održala na domaćem terenu, kako Uprava tako i naši fudbaleri, kao i prisutno građanstvo, trpelo je nedolično ponašanje Uprave gostujućeg kluba a koje se naročito povećalo pred sam kraj utakmice, budući da je gostujući klub vodio rezultatom dva prema nula.

Tom prilikom Uprava gostujućeg kluba uputila je salvu uvreda na račun našeg kluba, igrača, a naročito Uprave koja je kao i uvek do sada dostojanstveno i sportski bodrila, i uvek će bodriti kako fudbalere, tako i stručni štab, navijače, kao i ostale ljubitelje fudbala. Uvek viteški se odnosila prema svim učesnicima takmičenja čak i u vremenima koja i nisu bila najsrećnija za takmičarski sport u našem gradu, a sve u cilju afirmacije zdravog načina života i daljeg razvoja sporta, kako u gradu Zaječaru tako i u Srbiji.

Uprava našeg kluba podseća goste da utakmica traje 90 minuta i da je promena rezultata nešto potpuno normalno i očekivano. To je utakmica. To je fudbal. Međutim, to svakako nije i ne može biti razlog nedoličnog ponašanja Uprave gostujućeg kluba koja je bila na granici incidentna, budući da je naš klub uvek bio i biće dobar domaćin, a što je i u duhu našeg grada i naše zemlje.

Više puta je ukazano na nesportsko ponašanje sa molbom da navijačke strasti moraju ostati u granicama fer-pleja i sportskog duha. Smatramo da smo kao dobri domaćini odreagovali preventivno i profesionalno kako bi sprečili svaki eventualni incident.

Uprava FK “Timoka 1919” ističe da ponašanje Uprave gostujućeg kluba zasigurno ne odražava podrazumevanu kulturu dijaloga i ne oslikava kulturu kraja iz kojeg dolaze iz naše lepe Srbije.

Kao grad koji ima sportsku tradiciju dužu od jednog veka, sigurni smo da je navedeno ponašanje potpuno neprihvatljivo i da će kao takvo ostati u zaboravu kao jedan nemili eksces, te da će gostujući klub svakako imati prilike da ‘opere obraz’ i pokaže podrazumevani nivo ponašanja bez obzira na ostvareni rezultat.

Navedeno saopštenje završavamo floskulom: “Ko gubi ima prava da se ljuti” (što ovde i nije slučaj jer je ostvareni rezultat bio nerešen i takmičari su podelili po bod), međutim nikako ne sme da se izgubi kultura i sporstki duh.” – saopštili su iz FK Timok 1919.