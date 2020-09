10. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima u Zaječaru

10. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima biće održan u subotu 26. septembra 2020. na Fakultetu za menadžment u Zaječaru. Svečano otvaranje simpozijuma biće u 11 sati u Amfiteatru Fakulteta.

Fakultet za menadžment Zaječar u saradnji sa partnerskim institucijama Faculty of economics Lum Jean Monnet University Bari, Italy, Economic Institute of Stanislaw Staszic University of Applied Sciences in Pila, Poland, Faculty of business studies Mediterranean University Podgorica, Montenegro, Slobodnom zonom Pirot i Regionalnom agencijom za razvoj Istočne Srbije (RARIS), organizuje 10. Međunarodni simpozijum o upravljanju prirodnim resursima sa ciljem da se definišu glavni problemi i predlože optimalna rešenja u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa.

Simpozijum će obuhvatiti naučne oblasti: prirodni resursi, ekonomija, menadžment i ljudski resursi, održivi razvoj, zaštita životne sredine, energetika, organizaciono ponašanje i društveno odgovorno poslovanje i dr.

Ovaj simpozijum predstavlja multidisciplinarnu platformu za istraživače iz različitih oblasti nauke i struke za razmenu znanja, ideja i iskustava koje će doprineti sagledavanju realne situacije u oblasti ekonomije i menadžmenta prirodnih resursa i nalaženju odgovarajućih naučnih rešenja u ovoj oblasti.

Radovi objavljeni u zborniku radova simpozijuma biće klasifikovani kao Saopštenje sa međunarodnog skupa štampano u celini – kategorija “M33” i bodovani jednim bodom za oblast društveno-humanističkih nauka prema novom Pravilniku o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom iskazivanju naučnoistraživačkih rezultata istraživača Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije („Sl. glasnik RS”, br. 24/2016, 21/2017 i 38/2017).