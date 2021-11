10. DRUM DUM FEST: Otvaranje festivala 13. novembra u Leskovcu!

Za sve koji su željno iščekivali nova druženja na bubnjarskom festivalu u Leskovcu, stižu dobre vesti – 10. Jubilarni Drum Dum Fest biće održan 13. novembra!

Uprkos okolnostima koje nam ne idu na ruku, pre svega epidemiološkoj situaciji vezanoj za pandemiju Korona virusa kao i nenadoknadivom gubitku koji je organizacioni tim festivala doživeo u oktobru, odlaskom našeg dragog Gorana Trajkovića Trše, ali i u čast njegovom životu i delu, odlučili smo da održimo deseti Drum Dum Fest.

U želji da jubilarni festival bude nešto zaista veliko, mi smo prošle godine odlučili da sačekamo da se situacija sa pandemijom smiri i priredili film o festivalu, sa nadom i željom da će naredne godine okolnosti biti drugačije i da će mnoge međunarodne zvezde sa kojima smo dogovarili gostovanja, doći da zajedno proslavimo jubilej i dodelimo, po prvi put, Nagradu za životno delo.

Nažalost, jasno je da se situacija neprekidno komplikuje, ali je naša odluka da ipak ne preskočimo i ovu godinu i u okvirima koji su realni, organizujemo ovogodišnje druženje. Festival će biti održan 13. novembra.

Sva dešavanja biće organizovana u Narodnom pozorištu u Leskovcu, pred, nažalost, ograničenim brojem publike. U odnosu na kapacitet pozorišne sale, biće dostupno 120 ulaznica, a tokom dešavanja poštovaće se sve preporučene epidemiološke mere.

To što će festival biti sveden na trenutno realne mogućnosti, ne znači da će to biti na uštrb kvaliteta programa. Kao i uvek do sada, DDF će prirediti izvanredan program sa vrhunskim bubnjarima i izuzetnim muzičkim programom.

Priču i ove godine počinjemo sa defileom bubnjara kroz centar grada, ali ovog puta ranije nego obično, tačno u podne.

U 13 časova se sastajemo u sali Narodnog pozorišta gde ćemo prisustvovati bubnjarskoj radionici sjajnog Gorana Evetovića na kojoj će uz bubnjarsku radionicu biti i promocija njegove knjige „Bubnjarski priručnik – Put do velikih bina”.

U 19 sati i 30 minuta program počinjemo predstavljanjem mladih snaga u našem redovnom programu „DDF kids” na kome će nastupiti mladi talenti iz leskovačke Drum Dum škole bubnjeva, zaječarske Školice bubnjeva “Trajković” i iz muzičke škole „Stevan Hristić” iz Stanišora.

U 20 časova, kao predstavnik leskovačkih bubnjara, nastupa Peđa Velikov, u 20 sati i 25 minuta Dušan Ivanišević Trio, a u 21 i 10 biće predstavljena dodela Nagrade za životno delo Garabetu Tavitjanu iz Skoplja.

U 21 sat I 30 minuta nastupiće Bojana Stamenov sa bendom, a na bubnjevima će je pratiti Goran Evetović.

Zbog nemogućnosti da publika dođe u većem broju, obezbedili smo i prenos festival internet i verujemo da ćemo i na ovaj način uspeti da prenesemo atmosferu i duh festivala koji gajimo već jedanaest godina.